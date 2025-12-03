Ciné goûter- l’arbre à voeux Rue Henri Silvy Pertuis
Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 14h30. Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse
Projection du film L’arbre à voeux à l’espace G.Jouvin à 14h30 le mercredi 03 décembre, suivi d’un goûter offert par le village pertusien des spectacles.
Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 59 07
English :
Screening of the film L’arbre à voeux at Espace G.Jouvin at 2:30pm on Wednesday December 03, followed by a snack offered by the Village pertusien des spectacles.
German :
Vorführung des Films L’arbre à voeux im Espace G.Jouvin um 14:30 Uhr am Mittwoch, den 03. Dezember, gefolgt von einem Imbiss, der vom Pertusian Village of Shows angeboten wird.
Italiano :
Proiezione del film L’arbre à voeux all’Espace G. Jouvin alle 14.30 di mercoledì 03 dicembre, seguita da una merenda offerta dal Village pertusien des spectacles.
Espanol :
Proyección de la película L’arbre à voeux en el Espace G. Jouvin el miércoles 3 de diciembre a las 14.30 h, seguida de un aperitivo ofrecido por el Village pertusien des spectacles.
