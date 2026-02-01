Ciné-goûter ‘Le grand méchant renard et autres contes…’ au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Ciné-goûter ‘Le grand méchant renard et autres contes…’ au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine
66 rue Gambetta Romilly-sur-Seine Aube
Début : 2026-02-26 14:30:00
Jeudi 26 Février 2026 À 14h30
Ciné-goûter ‘Le grand méchant renard et autres contes…’
À l’issue de la projection un goûter sera offert aux enfants par notre partenaire SIDONIE
Synopsis
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
Durée du film 1h20 À partir de 6 ans Places limitées, réservation recommandée sur le site Internet du cinéma EDEN ou sur l’application. 7 .
66 rue Gambetta Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34 cinema.eden.romilly@gmail.com
