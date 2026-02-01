Ciné-goûter Le merveilleux hiver de Tom le chat Châteauroux

Ciné-goûter Le merveilleux hiver de Tom le chat

Dans le cadre du Festival Jeune public L’ARGENT DE POCHE, venez à l’avant-première du film Le merveilleux hiver de Tom le chat suivi d’un goûter offert !

À partir de 4 ans.

Les enfants, vous vous souvenez de Tom, le petit chat roux, toujours accompagné de son amie Chat-Souris ? Imaginez un peu cet hiver, ils vont découvrir la neige pour la première fois ! Mais les deux compères vont aussi faire la connaissance de leur nouveau voisin un énorme chien tout poilu, qui se lance très vite à leur poursuite… Que la course en luge commence !

Le film sortira sur les écrans à l’automne 2026.

Goûter préparé par le centre socioculturel Mosaïque offert à l’issue de la projection. .

