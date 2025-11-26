Ciné goûter Le petit Prince Salle des fêtes Chaumont-Porcien
Salle des fêtes Place du Dr Fréal Chaumont-Porcien Ardennes
La Pellicule Ensorcelée vous propose une projection du film Le Petit Prince de 14h30 à 17h, une adaptation poétique du célèbre conte de Saint-Exupéry. Goûter offert après la séance. Rendez-vous à la salle des fêtes, place du Dr Fréal à Chaumont Porcien. Film déconseillé au moins de 6 ans.
Salle des fêtes Place du Dr Fréal Chaumont-Porcien 08220 Ardennes Grand Est +33 6 77 46 86 20 mediathequechaumontporcien@gmail.com
English :
From 2.30pm to 5pm, La Pellicule Ensorcelée offers a screening of Le Petit Prince, a poetic adaptation of Saint-Exupéry’s famous tale. Snack offered after the screening. Meet at the salle des fêtes, place du Dr Fréal, Chaumont Porcien. Not recommended for children under 6.
German :
La Pellicule Ensorcelée bietet Ihnen von 14:30 bis 17:00 Uhr eine Vorführung des Films Der kleine Prinz, eine poetische Adaption des berühmten Märchens von Saint-Exupéry. Nach der Vorstellung wird ein Imbiss angeboten. Treffpunkt ist der Festsaal, Place du Dr Fréal in Chaumont Porcien. Der Film ist für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.
Italiano :
Dalle 14.30 alle 17.00, La Pellicule Ensorcelée proietterà Il Piccolo Principe, un adattamento poetico del famoso racconto di Saint-Exupéry. Merenda offerta dopo la proiezione. Appuntamento alla Salle des fêtes, place du Dr. Fréal, Chaumont Porcien. Sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 6 anni.
Espanol :
De 14.30 a 17.00 horas, La Pellicule Ensorcelée proyectará El Principito, adaptación poética del famoso cuento de Saint-Exupéry. Merienda después de la proyección. Cita en la sala de fiestas, place du Dr Fréal, Chaumont Porcien. No recomendado para menores de 6 años.
