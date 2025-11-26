Ciné goûter Le petit Prince Salle des fêtes Chaumont-Porcien

Ciné goûter Le petit Prince

La Pellicule Ensorcelée vous propose une projection du film Le Petit Prince de 14h30 à 17h, une adaptation poétique du célèbre conte de Saint-Exupéry. Goûter offert après la séance. Rendez-vous à la salle des fêtes, place du Dr Fréal à Chaumont Porcien. Film déconseillé au moins de 6 ans.

Salle des fêtes Place du Dr Fréal Chaumont-Porcien 08220 Ardennes Grand Est +33 6 77 46 86 20 mediathequechaumontporcien@gmail.com

From 2.30pm to 5pm, La Pellicule Ensorcelée offers a screening of Le Petit Prince, a poetic adaptation of Saint-Exupéry’s famous tale. Snack offered after the screening. Meet at the salle des fêtes, place du Dr Fréal, Chaumont Porcien. Not recommended for children under 6.

La Pellicule Ensorcelée bietet Ihnen von 14:30 bis 17:00 Uhr eine Vorführung des Films Der kleine Prinz, eine poetische Adaption des berühmten Märchens von Saint-Exupéry. Nach der Vorstellung wird ein Imbiss angeboten. Treffpunkt ist der Festsaal, Place du Dr Fréal in Chaumont Porcien. Der Film ist für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Dalle 14.30 alle 17.00, La Pellicule Ensorcelée proietterà Il Piccolo Principe, un adattamento poetico del famoso racconto di Saint-Exupéry. Merenda offerta dopo la proiezione. Appuntamento alla Salle des fêtes, place du Dr. Fréal, Chaumont Porcien. Sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

De 14.30 a 17.00 horas, La Pellicule Ensorcelée proyectará El Principito, adaptación poética del famoso cuento de Saint-Exupéry. Merienda después de la proyección. Cita en la sala de fiestas, place du Dr Fréal, Chaumont Porcien. No recomendado para menores de 6 años.

