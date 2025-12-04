Ciné-Goûter: Le secret de mésanges (Cinéma Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-10

Ce programme inédit est une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes dont la proposition est d’associer 13 poèmes animés par de jeunes cinéastes pour aborder les thèmes suivants la liberté, le voyage et la découverte du Monde .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Ciné-Goûter: Le secret de mésanges (Cinéma Rex)

L’événement Ciné-Goûter: Le secret de mésanges (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme