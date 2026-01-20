Ciné goûter Le secret des mésanges Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Ciné goûter Le secret des mésanges

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-20

A partir de 6 ans, film d’animation en papier découpé d’Antoine Lanciaux (2025)qui tisse un conte d’enfance et de mémoire où une fillette découvre un secret familial oublié. Séance en présence de Sophie Roze, auteure graphique et suivie d’un goûter offert

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00 cinemome@parc-livradois-forez.org

English :

For ages 6 and up, an animated cut-paper film by Antoine Lanciaux (2025) weaves a tale of childhood and memory, in which a little girl discovers a forgotten family secret. Screening in the presence of graphic author Sophie Roze, followed by a complimentary snack

