Ciné-Goûter Le tigre qui s’invita pour le thé (Rex) Brive-la-Gaillarde

Ciné-Goûter Le tigre qui s’invita pour le thé (Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-23

2025-08-20 2025-08-23

Le tigre qui s’invita pour le thé (The Tiger Who Came to Tea) est un court-métrage d’animation de 2019. Il ressemble au dessin du livre de Judith Kerr, avec une animation très soignée qui se permet souvent des mouvements de caméra autour des personnages. Peu de décors, ce sont comme dans le livre des fonds blancs, les personnages sont bien mis en avant.

A 16h .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

