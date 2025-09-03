Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde
Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde mercredi 3 septembre 2025.
Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex)
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-03 2025-09-06
Le 3 et 6 septembre à 16h. .
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex)
German : Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex)
Italiano :
Espanol : Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex)
L’événement Ciné-Goûter: Le vent dans le roseaux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-25 par Brive Tourisme