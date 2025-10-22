Ciné-goûter + lecture Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Mercredi 22 octobre dès 16h30 Ciné-goûter + lecture Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake dès 4 ans.

Dès 16h30, lecture d’un album jeunesse de Quentin Blake et goûter offert, puis projection du film à 16h45. .

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43 mriviere.artec@gmail.com

