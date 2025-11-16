Ciné-goûter : « L’enfant qui voulait être un ours » salle du radar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 –

Gratuit : oui Gratuit / Goûter en option à 1€/personne En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

L’enfant qui voulait être un ours, de Jannick Hastrup1h18mnLe film raconte l’histoire d’un enfant inuit enlevé et élevé par des ours, et qui entreprend de devenir réellement un ours car il n’a pas envie de retourner vivre parmi les humains…Critique presse et spectateurs excellentes« Quel que soit l’âge du spectateur, cette banquise ne laissera personne de glace. » Pierre Vavasseur, Le parisien« Un conte polaire plein de poésie par un maître de l’animation danois. » Frédéric Faure, TéléCinéObsLa projection est gratuiteGoûter après le film pour ceux qui le souhaitent à 1€ par personne.

salle du radar Nantes 44300

06 16 20 52 65