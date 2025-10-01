Ciné-goûter Les Bad Guys 2 Bischwiller

Ciné-goûter Les Bad Guys 2 Bischwiller mercredi 1 octobre 2025.

Ciné-goûter Les Bad Guys 2

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:44:00

Date(s) :

2025-10-01

Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire un dernier travail par une équipe entièrement féminine.

Le dernier phénomène des talentueux studios Dreamworks revient avec toujours plus d’action et de personnages hauts en couleurs.

Réalisateurs Pierre Perifel, Juan Pablo Sans.

Avec les voix de Pierre Niney et Jean-Pascal Zadi.

Durée 1h44.

Animation, famille Dès 6 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/les-bad-guys-2/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

The animal criminals struggle to adjust to their new life as good guys. Soon, they are pulled out of retirement and forced to do « one last job » by an all-female team.

German :

Die Tierverbrecher bemühen sich, sich an ihr neues Leben als Gutmenschen zu gewöhnen. Bald werden sie aus dem Ruhestand geholt und von einem rein weiblichen Team gezwungen, « einen letzten Job » zu erledigen.

Italiano :

I criminali animali lottano per adattarsi alla loro nuova vita da buoni. Presto vengono ritirati dalla pensione e costretti a fare « un ultimo lavoro » da una squadra tutta al femminile.

Espanol :

Los criminales animales luchan por adaptarse a sus nuevas vidas como buenos chicos. Pronto son sacados de su retiro y obligados a hacer « un último trabajo » por un equipo femenino.

