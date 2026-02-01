Ciné-goûter Les Légendaires Obernai

Ciné-goûter Les Légendaires

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Pour la sortie du film, votre cinéma 13e sens vous propose une séance ciné-goûter goûter offert après le film et animation concoctée avec soin par les bénévoles du cinéma ! A partir de 6 ans.

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

To coincide with the film’s release, your 13th Sense cinema is offering a film-snack session, with a complimentary snack after the film, and entertainment concocted with care by the cinema’s volunteers! Ages 6 and up.

