Ciné goûter Les Schtroumpfs Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Séance à 15h précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.

6,50€ adulte 5€ de 18 ans

Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur www.cinemacoulonges.com

Renseignements Facebook Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

