Ciné-goûter L’odyssée de Céleste Pl. de la Libération La Réole
Ciné-goûter L’odyssée de Céleste Pl. de la Libération La Réole lundi 13 avril 2026.
La Réole
Ciné-goûter L’odyssée de Céleste
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13 16:15:00
Date(s) :
2026-04-13
Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant qu’elle affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour se retrouver. Goûter offert après le film lundi 13 avril à 14h30 ! .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-goûter L’odyssée de Céleste
L’événement Ciné-goûter L’odyssée de Céleste La Réole a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à La Réole (Gironde)
- Séance unipop et conférence les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul Pl. de la Libération La Réole 20 avril 2026
- Atelier cuisine anti inflammatoire La Réole 21 avril 2026
- La grande chasse aux oeufs Solid’Avenir La Réole 22 avril 2026
- Vindediou la fête des vins en Réolais La Réole 25 avril 2026
- Exposition de peinture d’Artistes en Réolais Place Georges Chaigne La Réole 26 avril 2026