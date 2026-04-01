Ciné-goûter L’odyssée de Céleste Pl. de la Libération La Réole

La Réole

Ciné-goûter L’odyssée de Céleste

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 16:15:00

Date(s) :

2026-04-13

Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant qu’elle affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour se retrouver. Goûter offert après le film lundi 13 avril à 14h30 ! .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

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English : Ciné-goûter L’odyssée de Céleste

L’événement Ciné-goûter L’odyssée de Céleste La Réole a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers