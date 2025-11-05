Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes » La Médiathèque Donville-les-Bains

Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes » La Médiathèque Donville-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.

Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes »

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 16:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Une invitation colorée au voyage !

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes…

Gratuit Jeune Public de 3 à 7 ans. .

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

English : Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes » Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-04 par OTGTM BIT Granville