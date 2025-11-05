Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes » La Médiathèque Donville-les-Bains
Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes » La Médiathèque Donville-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.
Ciné-goûter “Louise et la Légende du serpent à plumes »
La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Début : 2025-11-05 16:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Une invitation colorée au voyage !
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes…
Gratuit Jeune Public de 3 à 7 ans. .
La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr
