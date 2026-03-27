Ciné-goûter L’Ourse et l’Oiseau Cinéma Le Coluche Istres

Ciné-goûter L’Ourse et l’Oiseau

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 14h30. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Partager la vedette ou ses noisettes, trouver où dormir, quitter un ami, en voilà des aventures pour nos copains les ours. Au fil des rencontres avec un oisillon malicieux, un lapin gourmand, un oiseau sentimental, chacun saura les vivre avec tendresse.

Programme de quatre courts-métrages. Ces contes des quatre saisons, tous doux, raviront les petits avec leurs jolies animations.

De Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina et Martin Clerget France, Russie 2025- 41 min.



Pour prolonger la séance Ciné Philo avec Juliette Grégoire. Avoir un ami, ce n’est pas toujours facile ! Il faut savoir le faire rire, lui pardonner ses bêtises, lui laisser du temps pour lui, mais il faut aussi savoir prendre des risques pour le trouver… et le retrouver ! L’amitié, est-ce un peu comme l’amour, finalement ? .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

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English :

Sharing the limelight or hazelnuts, finding a place to sleep, leaving a friend these are all adventures for our bear friends. Through encounters with a mischievous chick, a greedy rabbit or a sentimental bird, everyone will experience them with tenderness.

L’événement Ciné-goûter L’Ourse et l’Oiseau Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres