Ciné-Goûter L’ourse et l’oiseau Place Dinan Le Croisic

Ciné-Goûter L’ourse et l’oiseau
Place Dinan 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-25 11:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Ciné-découverte L’ourse et l’oiseau
Cinéma
41 mins – De Marie Caudry Aventure, Animation, Famille
Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.
À partir de 3 ans. Séance suivie d’une distribution de friandises.
Réservation par le site du Hublot ou en caisse.
Place Dinan 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
