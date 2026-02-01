Ciné-Goûter L’ourse et l’oiseau Place Dinan Le Croisic

Ciné-Goûter L’ourse et l’oiseau

Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Ciné-découverte L’ourse et l’oiseau

Cinéma

41 mins – De Marie Caudry Aventure, Animation, Famille

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.



À partir de 3 ans. Séance suivie d’une distribution de friandises.

Réservation par le site du Hublot ou en caisse. .

Place Dinan 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

