Ciné-goûter Mardi Gras Cinéma Arlequin Nyons

Ciné-goûter Mardi Gras

Cinéma Arlequin 28 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Venez découvrir en avant première 2 films animés surprises accompagnés en accueil d’un goûter pour les enfants.

2 films au choix selon l’âge des petits cinéphiles et bien sûr déguisement et ou maquillage autorisé !

.

Cinéma Arlequin 28 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr

English :

Come and discover a preview of 2 surprise animated films, accompanied by a snack for the kids.

2 films to choose from, depending on the age of your little movie-goers, and of course costumes and/or make-up are allowed!

L’événement Ciné-goûter Mardi Gras Nyons a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale