Ciné-goûter Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Pour fêter le mois du film documentaire, la médiathèque Les voyageurs vous propose une projection pour découvrir le monde autrement.

Trois films documentaires seront présentés. Un seul sera projeté. À toi de voter !

Pense à ramener ton goûter !

Public 9-14 ans.

Sur inscription .

