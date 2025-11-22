Ciné-goûter Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Ciné-goûter Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 22 novembre 2025.
Ciné-goûter
Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Pour fêter le mois du film documentaire, la médiathèque Les voyageurs vous propose une projection pour découvrir le monde autrement.
Trois films documentaires seront présentés. Un seul sera projeté. À toi de voter !
Pense à ramener ton goûter !
Public 9-14 ans.
Sur inscription .
Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
