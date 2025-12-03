Ciné-goûter Mission Père Noël Émeraude Cinéma La Richardais
Ciné-goûter Mission Père Noël Émeraude Cinéma La Richardais mercredi 3 décembre 2025.
Ciné-goûter Mission Père Noël
Émeraude Cinéma 3 rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-03 14:45:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Ciné-goûter Mission Père Noël de Damjan Mitrevski
Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël !
Durée 1 h 30.
Tout public.
Projection suivie d’un goûter (offert par la Coop Bio) et d’un atelier créatif. .
+33 2 99 88 17 93
