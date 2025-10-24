Ciné-goûter « Monsieur Bout-de-bois » Carnuta Jupilles
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2025-10-24 15:30:00
fin : 2025-10-24 16:15:00
2025-10-24
Monsieur Bout-de-bois vit tranquillement dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton… Débute alors une incroyable série d’aventures !
Dès 3 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Monsieur Bout-de-bois » movie snack
German :
Filmvorführung mit Snacks « Monsieur Bout-de-bois » (Herr Holzkopf)
Italiano :
Film-snack « Monsieur Bout-de-bois » (Mr Woodchop)
Espanol :
Bocadillo de película « Monsieur Bout-de-bois » (Sr. Woodchop)
