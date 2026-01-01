Ciné goûter Neige et les arbres magiques

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Le cinéma Gérard Philipe propose un rendez-vous spécial pour les tout-petits CinéFilou Goûter !

Destiné aux enfants dès le plus jeune âge, le CinéFilou Goûter a pour objectif de les familiariser avec la salle de cinéma dans une ambiance conviviale. Il favorise également les échanges et la verbalisation après la projection, tout en mettant en lumière des films de qualité esthétique remarquable.

Une occasion idéale pour initier les enfants au plaisir du cinéma, dans un cadre ludique et chaleureux.

Film à partir de 3 ans .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné goûter Neige et les arbres magiques

L’événement Ciné goûter Neige et les arbres magiques La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-01-07 par Flers agglo