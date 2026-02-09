Ciné-gouter Olivia Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Ciné-gouter Olivia

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Votre cinéma vous invite, dès la première semaine des vacances, à venir partager un super gouter grâce à littlekmbo, merciwalter.co et Biofinesse ! Des madeleines au chocolat bio et du jus de pomme vous attendront après le film Olivia qu’on est très heureux de diffuser dans notre cinéma !

Résumé À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.

D’après le roman Olivia de Maite Carranza.

Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=lLzwqmjPMSA .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

