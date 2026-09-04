Ciné goûter : Ondin et la petite sirène La Haye du Puits La Haye
mardi 20 octobre 2026 · La Haye du Puits · La Haye
Informations pratiques
La Haye
Ciné goûter : Ondin et la petite sirène
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Héroïne légendaire, sortie de la plume d’Hans Christian Andersen, La Petite Sirène rejaillit comme par magie au XXIe siècle et s’associe avec un enfant, Ondin, afin de tenter de sauver son royaume naturel (la mer), si malmené par les êtres humains … Ondin et la Petite Sirène s’attache ainsi à sensibiliser les enfants au devenir des océans et de notre planète par le biais d’un conte musical tantôt drôle, tantôt émouvant. Goûter offert à l’issue de la projection !
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris en 2021.
Orchestre national d’Île-de-France, Christophe Mangou (direction musicale), Julie Martigny (récitante), Julien Le Hérissier (compositeur).
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche dans le cadre du projet sur la transition écologique. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Ciné goûter : Ondin et la petite sirène
L’événement Ciné goûter : Ondin et la petite sirène La Haye a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche
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