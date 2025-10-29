Ciné-goûter Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Ciné-goûter Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure mercredi 29 octobre 2025.

Ciné-goûter

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Pars à la découverte d’une sélection de courts-métrages et d’histoires que Marie a sélectionnées pour toi !

Un petit goûter sera proposé pour les plus gourmands

Conditions Pour les enfants de 5 ans, parents bienvenus

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Ciné-goûter

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-goûter Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération