Ciné-goûter Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure mercredi 29 octobre 2025.
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure
2025-10-29 15:00:00
2025-10-29 16:00:00
2025-10-29
Pars à la découverte d’une sélection de courts-métrages et d’histoires que Marie a sélectionnées pour toi !
Un petit goûter sera proposé pour les plus gourmands
Conditions Pour les enfants de 5 ans, parents bienvenus
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
