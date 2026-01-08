Ciné-goûter Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Ciné-goûter

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Pars à la découverte d’une sélection de courts-métrages et d’histoires que Marie a sélectionnées pour toi !

Un petit goûter sera proposé pour les plus gourmands (pour les enfants de 5 à 9 ans). .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

