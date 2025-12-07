Ciné-goûter Panique à Noël Impasse du cinéma Sabres
15h Projection du film Panique à Noël
Nor | décembre 2025 | 1h20min
Animation, Comédie, Famille
A partir de 6 ans
Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes.
16h20 Goûter offert
Possibilité de prolonger l’après-midi avec la patinoire qui sera installée à la salle des fêtes.
Tarif séance ciné + goûter offert + 1 entrée patinoire pour 4,50€ .
Impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
English :
3pm: Screening of the film Panique à Noël
4:20pm: Complimentary snack
The afternoon can be extended with a skating rink set up in the village hall.
Price: film screening + snack + 1 skating rink ticket for 4.50?
