Ciné-goûter Panique à Noël Impasse du cinéma Sabres

Ciné-goûter Panique à Noël

Impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

15h Projection du film Panique à Noël

Nor | décembre 2025 | 1h20min

Animation, Comédie, Famille

A partir de 6 ans

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes.

16h20 Goûter offert

Possibilité de prolonger l’après-midi avec la patinoire qui sera installée à la salle des fêtes.

Tarif séance ciné + goûter offert + 1 entrée patinoire pour 4,50€ .

Impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English :

3pm: Screening of the film Panique à Noël

4:20pm: Complimentary snack

The afternoon can be extended with a skating rink set up in the village hall.

Price: film screening + snack + 1 skating rink ticket for 4.50?

