Ciné goûter Peppa au cinéma, la famille s’agrandit ! 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné goûter Peppa au cinéma, la famille s’agrandit !

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Synopsis

La famille de Peppa Pig s’agrandit avec l’arrivée d’une adorable petite sœur, Evie. Née le 20 mai 2025 à la maternité Lindo Wing de l’hôpital St Mary’s à Londres, célèbre pour avoir accueilli les naissances des enfants de Kate Middleton, Evie rejoint Peppa et George pour de nouvelles aventures. Son prénom, choisi en hommage à la tante de Maman Pig, marque l’introduction du premier nouveau personnage dans la série depuis deux décennies.

Goûter offert en fin de séance .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Ciné goûter Peppa au cinéma, la famille s’agrandit !

L’événement Ciné goûter Peppa au cinéma, la famille s’agrandit ! Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération