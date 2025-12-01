Ciné-goûter pour les enfants Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux

Ciné-goûter pour les enfants Fêtes de fin d’année

La Vie de Château, mon Enfance à Versailles ! . Durée 1h18 à partir de 6 ans. RV à 14h30. Place et goûter offerts par la municipalité. Réservation les places sont à retirer à partir du 04/12 aux horaires d’ouverture de la caisse du Ciné-Grenette.

Place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

La Vie de Château, my childhood at Versailles! Duration: 1h18 from 6 years. RV at 2:30pm. Ticket and snack offered by the municipality. Reservations: tickets available from 04/12 at Ciné-Grenette box office opening hours.

German :

La Vie de Château, mon Enfance à Versailles! (Das Leben im Schloss, meine Kindheit in Versailles!). Dauer: 1h18 ab 6 Jahren. RV um 14:30 Uhr. Platz und Imbiss werden von der Stadtverwaltung angeboten. Reservierung: Die Plätze können ab dem 04.12. zu den Öffnungszeiten der Kasse des Ciné-Grenette abgeholt werden.

Italiano :

La Vie de Château , la mia infanzia a Versailles! Durata: 1h18 da 6 anni. Ritrovo alle 14.30. Biglietto e merenda offerti dal Comune. Prenotazioni: i biglietti possono essere ritirati dal 04/12 durante gli orari di apertura presso la biglietteria del Ciné-Grenette.

Espanol :

La Vie de Château , ¡mi infancia en Versalles! Duración: 1h18 a partir de 6 años. Encuentro a las 14h30. Entrada y merienda ofrecidas por el ayuntamiento. Reservas: las entradas pueden retirarse a partir del 04/12 durante las horas de apertura en la taquilla del Ciné-Grenette.

