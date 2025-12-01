Ciné-goûter pour les enfants Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux

Ciné-goûter pour les enfants Fêtes de fin d’année

Tafiti Avant-première Exceptionnelle ! Durée 1h20, à partir de 4 ans. RV à 14h30. Place et goûter offerts par la municipalité. Les places sont à retirer à partir du 04/12 aux horaires d’ouverture de la caisse du Ciné-Grenette. Gratuit.

English :

Tafiti Exceptional preview! Running time: 1h20, from 4 years. RV at 2:30pm. Tickets and snack offered by the municipality. Tickets available from 04/12 during Ciné-Grenette opening hours. Free admission.

German :

Tafiti Außergewöhnliche Vorpremiere! Dauer: 1 Std. 20 Min., ab 4 Jahren. RV um 14:30 Uhr. Platz und Snack werden von der Gemeinde angeboten. Die Plätze können ab dem 04/12 zu den Öffnungszeiten der Kasse des Ciné-Grenette abgeholt werden. Kostenlos.

Italiano :

Tafiti Anteprima d’eccezione! Durata: 1 ora e 20 minuti, a partire dai 4 anni. Ci vediamo alle 14.30. Biglietti e merenda offerti dal Comune. Biglietti disponibili dal 04/12 durante gli orari di apertura presso la biglietteria del Ciné-Grenette. Ingresso libero.

Espanol :

Tafiti ¡Preestreno excepcional! Duración: 1 hora 20 minutos, a partir de 4 años. Nos vemos a las 14.30 h. Entradas y merienda ofrecidas por el ayuntamiento. Entradas disponibles a partir del 04/12 durante las horas de apertura en la taquilla del Ciné-Grenette. Entrada gratuita.

