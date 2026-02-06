CINE GOUTER pour les Pitchouns impasse du Cinéma Sabres

CINE GOUTER pour les Pitchouns

impasse du Cinéma Cinéma L’Estrade Sabres Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Pendant les vacances de février pour les Pitchouns, venez voir le film Biscuit, le chien fantastique et profitez de l’après-séance avec un goûter offert et des ateliers gratuits.

Tarif séance ciné + goûter offert + atelier pour 4,50€

Pendant les vacances de février pour les Pitchouns, venez voir le film Biscuit et profitez de l’après-séance avec un goûter offert et des ateliers gratuits.

15h Projection du film Biscuit le chien fantastique

Can | décembre 2025 | 1h32min

Animation, Famille

A partir de 6 ans

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler…

16h30 Atelier et Goûter offert

Tarif séance ciné + goûter offert + atelier pour 4,50€ .

impasse du Cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINE GOUTER pour les Pitchouns

During the February vacations for Pitchouns, come and see the film Biscuit, le chien fantastique and enjoy the after-show with a snack and free workshops.

Price: film + snack + workshop for 4.50?

L’événement CINE GOUTER pour les Pitchouns Sabres a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cœur Haute Lande