CINE GOUTER pour les Pitchouns impasse du Cinéma Sabres

Pendant les vacances de février pour les Pitchouns, venez voir le film Biscuit, le chien fantastique et profitez de l’après-séance avec un goûter offert et des ateliers gratuits.
Tarif séance ciné + goûter offert + atelier pour 4,50€
15h Projection du film Biscuit le chien fantastique
Can | décembre 2025 | 1h32min
Animation, Famille
A partir de 6 ans
Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler…
16h30 Atelier et Goûter offert
impasse du Cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
English : CINE GOUTER pour les Pitchouns
During the February vacations for Pitchouns, come and see the film Biscuit, le chien fantastique and enjoy the after-show with a snack and free workshops.
Price: film + snack + workshop for 4.50?
