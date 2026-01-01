Ciné goûter Premières Neiges Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

Ciné goûter Premières Neiges

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-01-17 16:30:00

fin : 2026-01-17 17:07:00

2026-01-17

Atmosphères 53 en partenariat avec le Cinéma le Palace propose un ciné-goûter pour les enfants.

de Juliette Baily, Pascale Hecquet, Cecilia Marreiros Marum, Marion Auvin 2025 France, Belgique 0h37Animation

4 fictions et 3 petits documentaires animés

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

À partir de 3 ans .

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 17 29

English :

Atmosphères 53, in partnership with Cinéma le Palace, is offering a film snack for children.

L’événement Ciné goûter Premières Neiges Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-07 par SUD MAYENNE