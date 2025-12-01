Ciné goûter Premières neiges Cinéma Le Pestel Die
Ciné goûter Premières neiges Cinéma Le Pestel Die mercredi 10 décembre 2025.
Ciné goûter Premières neiges
Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Programme de 7 courts métrages autour de la neige qui invitent au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’pnservation et à la découverte.
.
Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 19
English :
A program of 7 short films about snow, inviting you to play, of course, but also to dream, fantasize, observe and discover.
German :
Programm mit 7 Kurzfilmen rund um den Schnee, die natürlich zum Spielen, aber auch zum Träumen, Fantasieren, Bewahren und Entdecken einladen.
Italiano :
Un programma di 7 cortometraggi sulla neve che invitano a giocare, naturalmente, ma anche a sognare, a fantasticare, a osservare e a scoprire.
Espanol :
Un programa de 7 cortometrajes sobre la nieve que invitan a jugar, por supuesto, pero también a soñar, fantasear, observar y descubrir.
L’événement Ciné goûter Premières neiges Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois