Ciné goûter Premières neiges Cinéma Le Pestel Die

Ciné goûter Premières neiges

Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Programme de 7 courts métrages autour de la neige qui invitent au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’pnservation et à la découverte.

.

Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 19

English :

A program of 7 short films about snow, inviting you to play, of course, but also to dream, fantasize, observe and discover.

German :

Programm mit 7 Kurzfilmen rund um den Schnee, die natürlich zum Spielen, aber auch zum Träumen, Fantasieren, Bewahren und Entdecken einladen.

Italiano :

Un programma di 7 cortometraggi sulla neve che invitano a giocare, naturalmente, ma anche a sognare, a fantasticare, a osservare e a scoprire.

Espanol :

Un programa de 7 cortometrajes sobre la nieve que invitan a jugar, por supuesto, pero también a soñar, fantasear, observar y descubrir.

L’événement Ciné goûter Premières neiges Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois