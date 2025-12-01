Ciné-Goûter Premières neiges

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 16:00:00

fin : 2025-12-31 16:45:00

Date(s) :

2025-12-31

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles.

Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…Dès 3 ans, durée 37 minutes .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Snow has a way of working wonders.

L’événement Ciné-Goûter Premières neiges Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-12-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE