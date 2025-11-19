Deux enfants créatifs et curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils se déguisent puis vivent les histoires qu’ils inventent : La princesse des diamants, Le garçon des figues, La sorcière, Le manteau de la vielle dame, La reine cruelle, Prince et princesse. Michel Ocelot : “Je montre comment on trouve des idées…, comment on se documente pour que les choses sonnent juste, comment on prend un crayon et se met au travail. Car je crois bien qu’il y a quelque chose d’encore plus passionnant que voir des films, c’est en faire.”

*Le format ciné-goûter combine une projection de film et un goûter offert après la séance.

A partir de 5 ans | ️Réalisation : Michel Ocelot | Durée : 1h05

Film d’animation du créateur de Kirikou où deux enfants inventent et jouent, en ombres chinoises, des contes poétiques mêlant imagination, humour et délicatesse.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 14h30 à 15h35

payant

Adulte : 6€

Enfant (-12 ans) : 3€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Théâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris 12e Arrondissement

