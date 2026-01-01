Ciné-goûter Salle Henri Picoron Puyravault
Ciné-goûter Salle Henri Picoron Puyravault mercredi 28 janvier 2026.
Ciné-goûter
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28 18:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Ciné-goûter
Trois films seront présentés.
Un seul sera projeté
–> À vous de voter sur place
Et ensuite avec le goûter vous n’avez plus qu’à profiter du film ! .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-goûter Puyravault a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud