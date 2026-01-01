Ciné-goûter Salle Henri Picoron Puyravault

Ciné-goûter

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28 18:00:00

2026-01-28

Trois films seront présentés.

Un seul sera projeté

–> À vous de voter sur place

Et ensuite avec le goûter vous n’avez plus qu’à profiter du film ! .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

