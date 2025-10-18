Ciné-goûter-rencontre « Falcon express » Cinéma Le Navire Valence

Ciné-goûter-rencontre « Falcon express »

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00
2025-10-18

Ciné-goûter-rencontre en partenariat avec l’AFCA, Les Ecrans. Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

English :

Ciné-goûter-rencontre in partnership with AFCA, Les Ecrans. Screening followed by a snack in partnership with Biocoop.

German :

Kino-Goûter-Treffen in Partnerschaft mit der AFCA, Les Ecrans. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kostenlosen Imbiss in Zusammenarbeit mit Biocoop.

Italiano :

Ciné-goûter-rencontre in collaborazione con l’AFCA, Les Ecrans. Proiezione seguita da una merenda in collaborazione con Biocoop.

Espanol :

Ciné-goûter-rencontre en colaboración con la AFCA, Les Ecrans. Proyección seguida de un aperitivo en colaboración con Biocoop.

