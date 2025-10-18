Ciné-goûter-rencontre « Falcon express » Cinéma Le Navire Valence
Ciné-goûter-rencontre « Falcon express » Cinéma Le Navire Valence samedi 18 octobre 2025.
Ciné-goûter-rencontre « Falcon express »
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 14:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Ciné-goûter-rencontre en partenariat avec l’AFCA, Les Ecrans. Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Ciné-goûter-rencontre in partnership with AFCA, Les Ecrans. Screening followed by a snack in partnership with Biocoop.
German :
Kino-Goûter-Treffen in Partnerschaft mit der AFCA, Les Ecrans. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kostenlosen Imbiss in Zusammenarbeit mit Biocoop.
Italiano :
Ciné-goûter-rencontre in collaborazione con l’AFCA, Les Ecrans. Proiezione seguita da una merenda in collaborazione con Biocoop.
Espanol :
Ciné-goûter-rencontre en colaboración con la AFCA, Les Ecrans. Proyección seguida de un aperitivo en colaboración con Biocoop.
L’événement Ciné-goûter-rencontre « Falcon express » Valence a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme