Ciné goûter SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-13 16:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Profitez d’un moment en famille avec le film d’animation Tafiti . A partir de 3 ans.
Goûter offert aux enfants !
Séance à 4€ par enfant. 5€ pour les adultes .
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Enjoy some family time with the animated film Tafiti . Ages 3 and up.
Snacks included!
