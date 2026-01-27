Ciné goûter SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Ciné goûter

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Profitez d’un moment en famille avec le film d’animation Tafiti . A partir de 3 ans.

Goûter offert aux enfants !

Séance à 4€ par enfant. 5€ pour les adultes .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Enjoy some family time with the animated film Tafiti . Ages 3 and up.

Snacks included!

L’événement Ciné goûter Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de St Lary|CDT65