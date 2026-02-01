Ciné goûter SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Ciné goûter

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Profitez d’une séance familiale avec le film d’animation “James et la pêche géante”. Entre rire et larmes, moments joyeux et suspense, ce film d’aventures parfaitement maîtrisé nous emmène dans des contrées insoupçonnées.

Goûter offert aux enfants !

Séance à 4€ par enfant. 5€ pour les adultes .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Enjoy a family cinema experience with the animated film ?James and the Giant Peach? Between laughter and tears, joyful moments and suspense, this perfectly mastered adventure film takes us to unsuspected lands.

Complimentary snack for children!

