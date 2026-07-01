Informations pratiques

Saint-Martin-de-May

Ciné Gouter

6 Rue de Biganos May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Ciné Gouter Mercredi 8 juillet 16h Médiathèque Saint-Martin-De-May

Projection du film Manou à l’école des Goélands et goûter participatif .

6 Rue de Biganos Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie +33 2 31 27 13 96 mediatheque@saintmartindemay.fr

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English : Ciné Gouter

Ciné Gouter Wednesday 8 July 4.00 pm Saint-Martin-De-May Media Centre

L’événement Ciné Gouter Saint-Martin-de-May a été mis à jour le 2026-06-28 par Orne Odon Tourisme