Ciné goûter médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Ciné goûter

médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Une projection surprise pour les 7-11 ans, suivie d’un goûter.

Sur inscription. .

médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

