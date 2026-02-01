Ciné goûter médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs
Ciné goûter médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs jeudi 26 février 2026.
Ciné goûter
médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-26
Une projection surprise pour les 7-11 ans, suivie d’un goûter.
Sur inscription. .
médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
