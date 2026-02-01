Ciné-goûter Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule
Ciné-goûter Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 13 février 2026.
Ciné-goûter
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-02-13 15:00:00
Projection familiale du film La grande évasion suivie d’un goûter gourmand et d’une discussion animée. Un moment convivial pour partager autour du 7ème art ! dès 4 ans.
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
English :
Family screening of La grande évasion , followed by a gourmet snack and lively discussion. A convivial moment to share around the 7th art! from 4 years old.
