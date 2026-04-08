Ciné-goûter salle du radar Nantes
Ciné-goûter salle du radar Nantes dimanche 12 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Accès libre En famille, Personne en situation de handicap – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Dans le cadre de l’événement « Femme,Vélo,Liberté »Dimanche 12 avril 2026 16h30Ciné-goûter Les Triplettes de BellevilleDessin animé burlesque écrit et réalisé par Sylvain Chomet, France 2003,1h18min, à partir de 10 ansUne grand-mère portugaise veille à l’éducation de sonpetit-fils et l’initie progressivement au vélo…Projection proposée par la Sagesse de l’ImageSalle du Radar, 24 bd Henri Dunant
salle du radar Nantes 44300
06 16 20 52 65
Afficher la carte du lieu salle du radar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- L’Oiseau de Prométhée, Mixt, Nantes 8 avril 2026
- La Nòvia joue Jessica Ekomane & Conlon Nancarrow, Salle Paul Fort Nantes, Nantes 8 avril 2026
- Lewis OfMan + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 8 avril 2026
- STACEY KENT – CITE DES CONGRES Nantes 9 avril 2026
- ADO UN JOUR, A DOS TOUJOURS ! THEATRE DE JEANNE Nantes 9 avril 2026