Ciné-goûter salle du radar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Accès libre En famille, Personne en situation de handicap – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Dans le cadre de l’événement « Femme,Vélo,Liberté »Dimanche 12 avril 2026 16h30Ciné-goûter Les Triplettes de BellevilleDessin animé burlesque écrit et réalisé par Sylvain Chomet, France 2003,1h18min, à partir de 10 ansUne grand-mère portugaise veille à l’éducation de sonpetit-fils et l’initie progressivement au vélo…Projection proposée par la Sagesse de l’ImageSalle du Radar, 24 bd Henri Dunant

salle du radar Nantes 44300

06 16 20 52 65



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