Ciné-goûter Séances de Noël Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre dimanche 21 décembre 2025.
La mairie de Mauléon et l’Union Commerciale invitent les enfants et leurs parents au cinéma Maule-Baïtha.
Ils y découvriront un film d’animation, Heïdi et le lynx des montagnes, destiné aux enfants à partir de 3 ans, ainsi que le film français À la poursuite du père Noël, destiné aux enfants à partir de 6 ans. Vous êtes invités à venir demi-heure avant le début des projections afin que les enfants puissent profiter du goûter, offert par l’Union Commerciale.
Les places pour les enfants, offertes par la mairie, sont à retirer aux heures d’ouverture de la mairie. Les adultes paient leur place. Réservation obligatoire. .
