Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie Salle des fêtes Bourdeaux

Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie Salle des fêtes Bourdeaux mardi 21 octobre 2025.

Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie

Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 17:00:00

fin : 2025-10-21 17:48:00

Date(s) :

2025-10-21

Film de L. Wilton, J. Grace 48 min . Tout public.

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer

le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Gouter à 16h20

.

Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31

English :

Film by L. Wilton, J. Grace 48 min . For all audiences.

For Shaun, the sheep and Bitzer, the sheepdog, not a day goes by as planned

the sheepdog: their wacky ideas always end up causing trouble! Afternoon snack at 4.20pm

German :

Film von L. Wilton, J. Grace 48 Min. . Für alle Altersgruppen.

Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und Bitzer wie geplant

der Schäferhund: Ihre verrückten Ideen sorgen am Ende immer für Unruhe! Vorspeise um 16:20 Uhr

Italiano :

Film di L. Wilton, J. Grace 48 min. Per tutti i tipi di pubblico.

Non c’è giorno che vada come previsto per la pecora Shaun e il cane da pastore Bitzer

il cane da pastore: le loro idee folli finiscono sempre per causare problemi! Merenda alle 16.20

Espanol :

Película de L. Wilton, J. Grace 48 min . Todos los públicos.

Ni un solo día sale según lo planeado para la oveja Shaun y el perro pastor Bitzer

el perro pastor: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas! Merienda a las 16.20 h

L’événement Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux