Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie Salle des fêtes Bourdeaux
Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie Salle des fêtes Bourdeaux mardi 21 octobre 2025.
Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie
Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 17:00:00
fin : 2025-10-21 17:48:00
Date(s) :
2025-10-21
Film de L. Wilton, J. Grace 48 min . Tout public.
Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer
le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Gouter à 16h20
.
Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31
English :
Film by L. Wilton, J. Grace 48 min . For all audiences.
For Shaun, the sheep and Bitzer, the sheepdog, not a day goes by as planned
the sheepdog: their wacky ideas always end up causing trouble! Afternoon snack at 4.20pm
German :
Film von L. Wilton, J. Grace 48 Min. . Für alle Altersgruppen.
Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und Bitzer wie geplant
der Schäferhund: Ihre verrückten Ideen sorgen am Ende immer für Unruhe! Vorspeise um 16:20 Uhr
Italiano :
Film di L. Wilton, J. Grace 48 min. Per tutti i tipi di pubblico.
Non c’è giorno che vada come previsto per la pecora Shaun e il cane da pastore Bitzer
il cane da pastore: le loro idee folli finiscono sempre per causare problemi! Merenda alle 16.20
Espanol :
Película de L. Wilton, J. Grace 48 min . Todos los públicos.
Ni un solo día sale según lo planeado para la oveja Shaun y el perro pastor Bitzer
el perro pastor: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas! Merienda a las 16.20 h
L’événement Ciné-goûter Shaun le mouton La ferme en folie Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux