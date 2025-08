CINÉ-GOÛTER SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE Saint-Chély-d’Apcher

Le Ciné-Théâtre propose une séance en ciné-goûter avec le film Shaun le mouton, la ferme en folie.

Accessible à partir de 3 ans, ce film d’animation sera diffusé le mercredi 27 août à 15h40 au Ciné-Théâtre. La séance sera suivie d’un goûter offert par le cinéma.

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse

troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Venez découvrir ce programme de 4 courts métrages réalisé pour les tout petit à partir de 3 ans et profiter d’un gouter offert après la séance ! .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The Ciné-Théâtre is offering a ciné-goûter session with the film Shaun le mouton, la ferme en folie.

German :

Das Filmtheater bietet eine Filmvorführung als Ciné-goûter mit dem Film Shaun das Schaf, die verrückte Farm an.

Italiano :

Il Ciné-Théâtre propone una sessione di film-snack con il film Shaun le mouton, la ferme en folie.

Espanol :

El Ciné-Théâtre propone una sesión de cine-snack con la película Shaun le mouton, la ferme en folie.

