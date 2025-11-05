Ciné-Goûter Super Grand Prix Bischwiller

Ciné-Goûter Super Grand Prix

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:38:00

Date(s) :

2025-11-05

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie !

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie !

Les deux mascottes d’Europa-Park ont droit à leur premier film pour célébrer les 50 ans du parc et accompagner leur toute nouvelle attraction !

Réalisateur Waldemar Fast.

Avec les voix de Donald Reignoux, Faustine Bollaert et Nikos Aliagas.

Genre Animation, aventure Dès 6 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/super-grand-prix/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Edda dreams of becoming a racing champion. As the Super Grand Prix approaches, she seizes the opportunity to meet her idol Ed, a legendary driver. That’s when she decides to take her destiny into her own hands and do the impossible: take the start and win the greatest race of her life!

German :

Edda träumt davon, Rennfahrerin zu werden. Als der Super Grand Prix bevorsteht, nutzt sie die Gelegenheit, ihr Idol Ed, einen legendären Rennfahrer, zu treffen. Sie beschließt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das Unmögliche möglich zu machen: Sie startet und gewinnt das größte Rennen ihres Lebens!

Italiano :

Edda sogna di diventare una campionessa di corse automobilistiche. Quando il Super Gran Premio si avvicina, coglie l’opportunità di incontrare il suo idolo Ed, un pilota leggendario. Decide allora di prendere in mano il suo destino e di fare l’impossibile: prendere il via e vincere la gara più bella della sua vita!

Espanol :

Edda sueña con convertirse en campeona de automovilismo. Cuando se acerca el Super Grand Prix, aprovecha la oportunidad de conocer a su ídolo Ed, un piloto legendario. Es entonces cuando decide tomar las riendas de su destino y hacer lo imposible: ¡tomar la salida y ganar la carrera más importante de su vida!

L’événement Ciné-Goûter Super Grand Prix Bischwiller a été mis à jour le 2025-10-22 par Maison de la Culture de Bischwiller