Ciné-Goûter Surprise AFCAE Jeune Public Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Depuis 2021, nous vous proposons l’opération Coup de Cœur Surprise . L’ambition de cette action instaurer un nouveau rendez-vous mensuel et attiser la curiosité des spectateur·rices en organisant chaque mois une avant-première surprise.

À l’occasion des 70 ans du mouvementArt et Essai, l’AFCAE décline son opération mensuelle afin d’en faire profiter toute la famille et a ainsi le plaisir de vous proposer une édition spéciale Coup de Cœur Surprise Jeune Public . Venez découvrir un film en avant-première, en famille, à partir de 6 ans.

Un goûter offert avant la séance. .

