Ciné-Goûter Surprise AFCAE Jeune Public Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Ciné-Goûter Surprise AFCAE Jeune Public Rue du 19 Mars 1962 Léognan mardi 17 février 2026.
Ciné-Goûter Surprise AFCAE Jeune Public
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Depuis 2021, nous vous proposons l’opération Coup de Cœur Surprise . L’ambition de cette action instaurer un nouveau rendez-vous mensuel et attiser la curiosité des spectateur·rices en organisant chaque mois une avant-première surprise.
À l’occasion des 70 ans du mouvementArt et Essai, l’AFCAE décline son opération mensuelle afin d’en faire profiter toute la famille et a ainsi le plaisir de vous proposer une édition spéciale Coup de Cœur Surprise Jeune Public . Venez découvrir un film en avant-première, en famille, à partir de 6 ans.
Un goûter offert avant la séance. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Goûter Surprise AFCAE Jeune Public
L’événement Ciné-Goûter Surprise AFCAE Jeune Public Léognan a été mis à jour le 2026-02-10 par Sud Bordeaux Tourisme