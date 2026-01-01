Ciné goûter Tafiti 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné goûter Tafiti

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Synopsis

Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un potamochère aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis. En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers. Mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Tafiti n’a pas le choix. Il doit partir à la recherche d’une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Tafiti décide d’affronter seul. Mais c’est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouveau meilleur ami dans cette aventure, qu’il le veuille ou non… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

