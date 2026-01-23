Ciné-goûter T’as pas changé Salle des fêtes Pontorson
Ciné-goûter T’as pas changé Salle des fêtes Pontorson vendredi 13 février 2026.
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche
Début : 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Quatre anciens lycéens font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais.
N’hésitez pas à apporter gâteaux et friandises à partager à l’issue de la projection. .
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
